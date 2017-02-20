Кубив рассказал, сколько продукции без пошлин может поставлять украинский бизнес на рынок США

Украинские экспортеры могут поставлять на рынок США свыше 3,5 тыс. наименований различной продукции в рамках Генеральной системы преференций, действующей в отношении нашей страны.

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Об этом в интервью УНИАН сказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

«У нас нет режима свободной торговли с США, однако украинский бизнес имеет возможность экспорта товаров в США без уплаты пошлины - благодаря Генеральной системе преференций, которая позволяет беспошлинный ввоз в США более 3500 видов товаров из Украины. Среди них - части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов, трамваев или подвижного состава, редкие газы, масло семян подсолнечника», - сказал Кубив.

При этом он подчеркнул, что многие украинские производители не знают этого и нуждаются в определенной информации по этому вопросу.

«Сейчас нашим производителям надо больше рассказывать о системе преференций и возможности беспошлинного экспорта», - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Генеральная система преференций США - специальный режим торговли, работает в отношении украинского экспорта с июля 2015 года и предоставляет возможность беспошлинной торговли по определенным группам товаров.

Объем беспошлинной торговли между Украиной и Соединенными Штатами Америки, предусмотренной Генеральной системой преференций, может достигать порядка 200 млн долл.