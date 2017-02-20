Украина презентовала в ОАЭ "Фантом" с высокоточным ракетным вооружением (видео)

Разработчики интегрировали в "Фантом" противотанковый ракетный комплекс "Барьер", говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

С таким вооружением малозаметный и мобильный "Фантом" способен поражать тяжело и легкобронированные цели на расстоянии от 100 до 5 тыс. метров. Кроме этого, "Фантом" укомплектован стабилизированной поворотной платформой для различных видов вооружений. Огневые испытания "Фантома", которые проводились с установленным пулеметом калибра 12,7 мм, подтвердили высокую эффективность новой разработки.

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Гибридный двигатель с полным приводом, независимой подвеской и гидравлической тормозной системой обеспечивают "Фантому" высокие ходовые характеристики, в том числе на песке. Связь между центром управления и "Фантомом" обеспечивается средствами по защищенному радиоканалу радиусом действия до 10 км или же через оптоволоконный кабель длиной до 5 км.

Напомним, что первая модификация "Фантома" была представлена во время выставки вооружений "Оружие и безопасность-2016" в Киеве. В зависимости от комплектации "Фантом" может осуществлять огневую поддержку сухопутных подразделений, проводить разведку и стоять на дежурстве на блокпостах или границе, доставлять амуницию и боеприпасы, эвакуировать раненых, а также быть источником питания, участвовать в операциях по разминированию. Кроме этого, предусмотрено использование "Фантома" в комплексе с беспилотными летательными комплексами, что также будут представлены "Спецтехноекспортом" на IDEX-2017.