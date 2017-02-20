Электроснабжение Авдеевского коксохима восстановлено после обстрелов

Электроснабжение крупнейшего в Европе Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), который входит в горно-металлургическую группу "Метинвест", восстановлено после ремонта одной линии электропередач, которая была повреждена вследствие обстрела завода со стороны российских войск, сообщил генеральный директор "АКХЗ" Муса Магомедов на своей странице в соцсети Facebook.

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"Один ввод восстановлен. Только один из четырёх", - написал он.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 февраля из-за обстрелов со стороны боевиков были повреждены высоковольтные линии электропередачи, в результате чего Авдеевка осталась без электроснабжения.

19 февраля председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в Авдеевке есть газ и теплоснабжение, вода подается по графику.

20 февраля, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко доложил президенту Украины Петру Порошенко о том, что линии электропередачи к Авдеевке починены.

С начала ведения боевых действий АКХЗ часто подвергается массированным обстрелам со стороны боевиков и находящихся на Донбассе российских войск, из-за чего неоднократно останавливал свою работу.

Справка УНИАН. Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.