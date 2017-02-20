Война не помешала: Россия стала крупнейшим покупателем украинской военной продукции - отчет (инфографика)

Россия – крупнейший партнер Украины в военной сфере, об этом свидетельствует исследование, которое ежегодно проводит авторитетная международная организация – Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), передает Главком.

Так, в прошлом году, согласно исследованию, Украина экспортировала в РФ продукции военного назначения на $169 млн. Именно россияне в 2016-м стали крупнейшими покупателями товаров украинской "оборонки".

Столько денег Украина не получает даже от Таиланда – единственного покупателя современных отечественных танков "Оплот", которые входят в перечень лучших танков в мире.

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В целом за год поставки в Россию выросли на 72%. Более того, они оказались выше, чем во времена президентства Виктора Януковича.

Отчет SIPRI свидетельствует о том, что крупнейшим партнером россиян в Украине сегодня является "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Компания запорожского бизнесмена, бывшего регионала, а ныне народного депутата от "Воли народа", выполняет контракт на поставку двигателей АИ-222.

Украинские авиационные моторы устанавливаются на Як-130 – российские легкие штурмовые самолеты, на которых обучают военных летчиков, в том числе поражать наземные цели. То есть украинское предприятие помогает врагу готовиться к войне.

Контракт "Мотор Сичи" с российским авиастроительным заводом "Сокол", который собирает "Яки", предусматривает поставку 218 двигателей (по данным SIPRI).

Ранее УНИАН сообщал, что украинская компания "Мотор Сич" может принять участие в российско-китайском проекте тяжелого вертолета AHL и предоставить для новой машины турбовальные двигатели АИ-136Т.