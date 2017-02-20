Некорректная информация ФГИ может сформировать ложное мнение об "Электротяжмаше" - Костюк

В интервью еженедельнику «Зеркало недели» Дмитрий Костюк отметил, что «за полтора года работы нового менеджмента «Электротяжмаша» уже собран портфель заказов на 2,4 млрд грн, и в этом году планируется его увеличить до 3,7 млрд грн».

«Хочется верить, что это не попытка в очередной раз взбудоражить наших заказчиков или сформировать ложное мнение о заводе и менеджменте в частности», - подчеркнул Костюк. Он уточнил, что есть реальные показатели деятельности, они отражены в отчетности, есть оценка международного аудита, и руководство предприятия просит дать оценку суждениям чиновника.

По словам Костюка, в августе 2015 года, когда он возглавил предприятие, «действительно положение было очень сложным, завод работал только 4 дня в неделю, речь шла о переходе на трехдневку, а портфель заказов составлял всего 900 млн грн. И 2015 год закончился убытком в 121 млн грн. Но уже в 2016 году удалось получить чистую прибыль свыше 5 млн грн, досрочно погасить часть кредита на сумму более 30 млн грн. В 2017 году запланирована выплата по кредитам на более чем 2,5 миллиона долларов. Объем реализованной продукции составил почти 1,5 млрд. грн».

«Мы выиграли два тендера ЕБРР на 660 млн. грн. — модернизация Каневской ГЭС и Киевской ГАЭС… Одного этого заказа хватит, чтобы загрузить завод на пять лет вперед», - отметил и. о. директора. Он добавил, что на сегодня выполняется модернизация оборудования Рогунской ГЭС (Таджикистан), идет работа над заказом для Днестровской ГАЭС, подписывается контракт на разработку и поставку турбогенератора мощностью 200 МВт в Бангладеш.

Руководство «Электротяжмаша» прогнозирует, что в 2017 г. чистая прибыль предприятия вырастет в 2,2 раза, а продажи – на 20%. «Если наших заказчиков не распугают необдуманными заявлениями...» - резюмировал Костюк.

Для справки. Государственное предприятие «Завод «Электротяжмаш» (Харьков) - крупнейший в Украине производитель гидрогенераторов и турбогенераторов для гидро-, тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников и другого оборудования.

Предыдущего директора «Электротяжмаша» Владимира Глушакова уволили в августе 2015 года из-за подозрения в коррупции. Позднее был арестован и выпущен под залог в 2 млн. грн. экс-заместитель директора завода Роман Довгий. Сейчас дело относительно него находится в суде.