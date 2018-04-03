Америку не открыли

В Украине в последние годы, на фоне увеличения объема внешних торговых операций, импорт хронически опережает экспорт, дисбаланс порой достигает 5% ВВП.

Данные Госстата подтверждают тяжелую экспортную ситуацию - в 2016 году дефицит внешней торговли товарами составил 2,9 млрд долл против 610,7 млн долл профицита за 2015 год. Экспорт товаров из Украины снизился на 4,6% – до 36,4 млрд долл, в то время как импорт вырос на 4,6%, до 39,3 млрд долл.

Конечно, большую роль в экспортных потерях сыграл разрыв отношений с агрессором и оккупантом – Россией, которая являлась крупнейшим покупателем отечественных товаров и услуг. Поиск новых рынков сбыта активно ведется властью, но это дело непростое. За три года наладить плотные торговые отношения с новыми партнерами, особенно, с учетом высокой конкуренции на рынке, в условиях продолжающейся стагнации глобальной экономики, невероятно сложно. А время не ждет – поднять отброшенную на годы назад спровоцированной Кремлем войной экономику Украины без расширения экспорта практически невозможно.

А, раз так, то непонятно, почему Украина не пользуется тем, что у нее есть и что может, в сложившейся ситуации, помочь. К примеру, Генеральная система преференций США (GSP). Показатели нашего участия в этой программе, мягко сказать, неутешительные.

Удачные моменты надо уметь ловить

Генеральная система преференций США действует уже 40 лет – с 1 января 1976 года. Она предназначена для содействия развитию стран, чьи экономики оставляют желать лучшего, путем предоставления льготного беспошлинного ввоза на территорию Соединенных Штатов до 5000 видов товаров из определенных американским правительством стран-бенефициаров GSP (изначально их насчитывалось 127). На сегодня в списке 122 страны, остальные перешли в разряд успешно развивающихся, или признаны нарушителями условий программы, особенно главного – соблюдения прав интеллектуальной собственности. Кстати, Украина, с признанием независимости, постоянно являлась участником программы, но, в виду нарушения основного требования, в августе 2001 года была лишена преференций. Они возобновились в начале 2006 года после наведения хоть кого-то порядка в этой сфере. Из стран постсоветского пространства Программой преференций пользуются еще Грузия, Казахстан, Молдова, Армения, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан. Из крупных экономик GSP применяется в отношении Индии, Индонезии и Южной Африки.

Ассортимент продукции, которая подпадает под беспошлинный режим ввоза в США, имеет широкий спектр – от промышленных товаров, различных видов химических веществ и минералов, строительных материалов, ювелирных изделий и ковров, до живых лис, определенных видов птиц и народных поделок.

С 1 августа 2013 года GSP автоматически, согласно закону, прекратила свое действие. Сразу же власти США, совместно с посольствами заинтересованных стран, стали прорабатывать механизм ее возобновления. Кстати, тогда США заявили, что готовы путем GSP помочь Украине компенсировать экономические потери при евроинтеграции, в виду прогнозируемых проблем со стороны России.

29 июля 2015 года, в соответствии с принятым конгрессом США законом «О расширении торговых преференций», действие GSP было возобновлено до 31 декабря 2017 года. Теперь это дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины. 5 тысяч товаров теперь могут ввести беспошлинно в США только наименее развитые страны.

По данным Минэкономразвития, в 2014 году в рамках GSP украинских товаров было заявлено на сумму свыше 26 млн долл, и импортерами США оплачены ввозные пошлины в размере более 1 млн долл.

И еще один важный момент: как сообщили УНИАН в Минэкономразвития, в связи с превышением в предыдущие годы установленных в рамках GSP критериев конкурентных ограничений, ряд украинских товаров был изъят из списка программы: редкие (инертные) газы, кроме аргона; детали к железнодорожным локомотивам или моторным вагонам трамвая, или подвижному составу; жмых и другие твердые остатки выделения жиров и масла из семян подсолнечника.

Но 30 сентября 2015 года США было принято решение вернуть указанные товары под сферу действия GSP.

Другими словами, Украина получила от США обещанный карт-бланш. Тогдашний министр экономического развития Айварас Абромавичус сразу же заявил, что объем беспошлинной торговли между Украиной и США, предусмотренный Генеральной системой преференций, составит около 200 млн долл.

Эксперты тогда подсчитали, что использование механизма GSP могло бы увеличить объем украинского экспорта в США дополнительно на 50-100 млн долл ежегодно. Кроме того, с учетом лишения России в конце 2014 года доступа к GSP как страны, которая уже не соответствует критериям этой программы, Украина могла бы претендовать на дополнительные, высвобожденные ниши продукции (Россия входила в десятку стран - крупнейших реципиентов льготного режима GSP и ежегодно экспортировала продукции на 0,5 млрд долларов).

Но эти прогнозы остались только прогнозами.

Результат - ниже плинтуса

Украинский экспорт в США всегда был незначительным. В лучшие годы доля Соединенных Штатов в товарном экспорте нашей страны не превышала 5%. А в последнее время она и вовсе упала до чуть более 1%. Так, по данным Госстата, доля украинского экспорта в США в общем объеме товарного экспорта Украины в 2013 году составила 1,38%, в 2014 - 1,24%, в 2015 - 1,26%, за 11 месяцев 2016 года - 1,19 %. Как и падает экспорт по программе GSP.

В ответе Минэкономразвития на запрос УНИАН приводятся следующие данные со ссылкой на Комиссию по международной торговле США: за 11 месяцев 2016 году в США импортировано украинской продукции по программе GSP на сумму немногим более 88 млн долл, а товаров было заявлено на 42 млн долл. Таким образом, наша страна использовала возможности программы GSP на 47%.

Для сравнения: Молдова и Грузия, благодаря GSP, получили дополнительно в казну более 30 млн долларов. А Индия от американских преференций имеет почти 2 млрд долларов ежегодно.

В целом, в 2015 году (результаты за 2016 год еще не обнародованы) в США было импортировано товаров по программе GSP на сумму более 20 млрд долларов.

В ответе Минэкономразвития за запрос УНИАН отмечается, что Украина по программе преференций с августа 2015, в большей степени, поставляла: инертные газы, кроме аргона; пигменты и препараты, изготовленные на основе диоксида титана, оксиды титана; оптические приборы; шоколад и прочие готовые пищевые продукты с содержанием какао, не расфасованные для розничной продажи; патоку (меласса), полученную в результате извлечения или рафинирования сахара; кондитерские изделия из сахара и конфеты, не содержащие какао; продукцию из древесины; двигатели переменного тока.

Но вопрос УНИАН – какие компании и предприятия осуществляли экспорт, в Минэкономразвития ответили: «Минэкономразвития является только пользователем статистической информации по вопросам внешней торговли Украины, которую получает от Госкомстата. Собственного сбора, обобщения и формирования данных министерство не производит».

Ведомство посоветовало обратиться по этому вопросу в Государственную службу статистики и Государственную фискальную службу.

От Госстата ответ на запрос так и не последовал, а вот фискальщики откликнулись быстро: «Согласно статье 452 Таможенного кодекса Украины, информация об объемах экспорта и импорта конкретных видов товаров предоставляется центральным органам исполнительной власти по мотивированному запросу (единоразово) или на основании межведомственных соглашений об информационном обмене (регулярно). Информация об экспортно-импортных операциях конкретных субъектов внешнеэкономической деятельности может предоставляться только органам досудебного расследования в связи с открытием ими уголовного производства, а также по письменным мотивированным запросам - государственному уполномоченному Антимонопольного комитета Украины и председателю территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в связи с расследованием ими антиконкурентных согласованных действий».

При этом в ГФС добавили, что ст. 11 Таможенного кодекса Украины установлено, что информация, которая касается государственной таможенной деятельности, полученная органами ГФС, может использоваться ею исключительно для таможенных целей и не может разглашаться без разрешения субъекта, лиц или органов, предоставивших такую ​​информацию, в частности, передаваться третьим лицам, в том числе другим органам государственной власти, кроме случаев, определенных Таможенным кодексом Украины и другими законами Украины.

Зато ГФС предоставила информацию об общем импорте украинских товаров в США в 2016 году – с этими данными можно ознакомится по ссылке.

Американские компании, в принципе, заинтересованы в качественном товаре и неважно, кто страна-производитель, особенно, если на этом товаре можно заработать. А это-то и подразумевает программа GSP. Один из самых чувствительных ее моментов - «номинировать» украинскую продукцию на получение торговых преференций могут только американские партнеры. Мы предлагаем товар - импортеры в США подают на них заявку. То есть, необходим плотный диалог сторон и их осведомленность в данном вопросе. Но, с учетом провала украинского бизнеса по программе преференций, напрашивается вывод - о широкой осведомленности нашего бизнеса речь не идет.

Минэкономразвития заявляет, что в 2016 году, учитывая низкий уровень использования Украиной преимуществ GSP США, основные усилия были сконцентрированы на информировании украинских товаропроизводителей о преимуществах программы системы преференций - данный вопрос освещался во время форумов, круглых столов, заседаний Совета экспортеров, семинаров. Кроме того, на сайте ведомства размещены соответствующие информационные и рекомендательные материалы для бизнеса. В результате, в течение 11 месяцев 2016 года, доля использования Украиной GSP США выросла с 31% до 47,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

То есть, как не старались, а до хотя бы половины использования квот не дотянули. В чем причина?

Почему бедный? Потому что…

Вопрос использования GSP США лежит в той же плоскости, что и вопрос использования программы системы преференций от Европейского Союза, отмечает руководитель аналитической группы «Da Vinci AG» Анатолий Баронин.

По его словам, есть ряд причин сложившейся ситуации: во-первых, доля взаимной торговли с Соединенными Штатами достаточно мала, в общем объеме товарного экспорта Украины в прошлом году она составляла 1,19%. Экспорт в США по объему сопоставим с отечественным экспортом в Чехию. Сокращение экспорта выглядит еще большим, учитывая общее снижение экспорта Украины.

Впрочем, если проанализировать долю украинских товаров, экспортируемых по условиям GSP, то видна тенденция к росту: если в 2013 экспорт по программе преференций составил 97 млн ​​долл., то в 2014 году - 101 млн, а в 2015 году - 145 млн долл. То есть, на фоне общего падения экспорта в США, его доля, которая приходится на GSP, увеличивается.

«И, главное, ключевой проблемой является то, что GSP используется Украиной лишь частично. Хотя есть определенный потенциал для роста, перечень товаров, которые подпадают под действие GSP США, не относятся к ключевым экспортным товарам. Те же товары, производимые в достаточно больших объемах, например, жмых, пользуются спросом в ЕС, и с точки зрения логистического преимущества направляются на европейский рынок», - пояснил эксперт.

Баронин считает, что эффективность использования GSP, в значительной степени зависит от усилий Минэкономразвития по поиску в Украине производственных мощностей, способных производить товары в рамках программы GSP, и предлагать их производителям.

Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, назвал три фактора провала экспорта по программе GSP – нынешняя денежно-кредитная политика Нацбанка, наличие политического и внешнего рисков в Украине, а также недостаточная популяризация действия этой американской программы.

«Ситуация с программой преференций США характерна для экспортной сферы Украины в целом. 2/3 главных экспортных позиций у нас приходится на аграрную и металлургическую продукцию, которые под действие GSP не попадают. О химической продукции, с учетом того, что у нас все комбинаты практически стали, говорить не приходится. Относительно текстиля и машиностроения - ситуация похожая. По большому счету, если не брать сырьевой экспорт, то речь идет о малом, в большей степени, среднем бизнесе. Но он у нас находится в том состоянии, когда об организации стабильного экспорта в США не стоит и говорить. Для этого нужно стабильное производство, чего у нас нет», - пояснил эксперт.

По его словам, условия для малого и среднего бизнеса у нас тяжелые, причем не только из-за налогового законодательства - у нас, фактически, нет доступа к кредитованию. «В Украине кредитование бизнеса падает из месяца в месяц третий год подряд. То есть, у бизнеса нет оборотных средств. А для налаживания экспорта в США необходимы еще и дополнительные оборотные средства, т.к. деньги от импортера приходят после получения товара, производство которого требует вложений и постоянных. Необходима новая денежно-кредитная политика Нацбанка, которая привела бы к значительному снижению процентных ставок», - подчеркнул Кушнирук.

Плюс, наличие рисков внутри нашей страны – и политических, и экономических, и внешних. Поэтому, по мнению эксперта, говорить о стабильном экспорте, особенно, в США, пока рано.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что необходимо максимально активизировать популяризацию программы преференций в бизнес-среде, вплоть до рекламы на телевидении, в соцсетях, СМИ.

Таким образом, задачи перед властью стоят непростые, но вполне решаемые – необходимо создать условия для развития среднего и малого бизнеса, не только корректируя налоговое законодательство каждый год по несколько раз. И только тогда можно будет говорить о росте экспортного потенциала Украины. Власть должна максимально помогать предпринимательству проявлять свои экспортные возможности, особенно, с учетом того, что это - небольшие компании. Им нужны консультации специалистов международного класса, в том числе, юристов. А позволить это себе средний бизнес, как правило, не может. И, конечно, важно активней популяризировать возможности для бизнеса путем участия в программах преференций.

Время для исправления недочетов есть. Его только нужно использовать с умом.

Нана Черная