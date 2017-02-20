Добыча угля в Украине в январе выросла почти на 14%

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе 2017 года увеличилась на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,659 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, государственные шахты добыли 466,5 тысячи тонн, что на 0,7% меньше, чем в январе 2016 года, при этом доля добычи госшахт в общем балансе составила 12,7%.

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За отчетный период добыча дефицитных марок угля "А" (антрацит) и "Т" (тощак) на временно неподконтрольных Украине территориях выросла на 49%, до 913,1 тысячи тонн. Так, "ДТЭК Ровенькиантрацит" увеличил добычу на 59% - до 348,6 тысячи тонн антрацита, а "ДТЭК Свердловантрацит" - на 36,7%, до 260 тысяч тонн. На 49% выросла добыча тощего угля в компании "ДТЭК Комсомолец Донбасса" - до 304,5 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 39,76 миллиона тонн с 65 миллионов тонн. В 2016 году добыча увеличилась на 2,8% – до 40,864 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР. Особо остро встал вопрос снабжению углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО, которая началась в конце января 2017 года.