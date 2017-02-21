"Метинвест" Ахметова останавливает несколько предприятий из-за блокады

Причиной остановки производства в компании называют боевые действия и блокаду железнодорожного сообщения с оккупированной частью Донбасса.

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В пресс-службе отметили, что с начала боевых действий в регионе производитель стали ЕМЗ работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья: "После того как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая – Скотувате, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным".

Сейчас работы по подготовке к временной консервации завершились на Енакиевском метзаводе: "Проведена выдувка доменных печей №3 и № 5, прекращена работа конвертерного цеха. Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля".

Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановилась добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь".

"Енакиевский металлургический завод и Краснодонуголь зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и уплачивают все предусмотренные законом налоги и сборы в государственный бюджет. Несмотря на приостановку деятельности ЕМЗ и "Краснодонуголь"... "Метинвест" не намерен сокращать персонал ЕМЗ (включая его Макеевский филиал) и "Краснодонуголь". Всех сотрудников этих предприятий выведут в простой с сохранением 2/3 оклада", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в конце января ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных путей, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля было полностью прекращено. Блокаду ранее осудили представители Евросоюза, США и стран «Большой семерки».