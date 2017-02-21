Госгеонедр заявляет о давлении со стороны российского Evraz относительно выдачи разрешений на пользование недрами

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что лица, которые представляются работниками ЧАО «Евраз Сухая Балка» на протяжении нескольких дней препятствуют работе Государственной службы геологии и недр Украины и требуют продолжить действия специальных разрешений на добычу железной руды вне разрешительной процедуры.

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"Отметим, ЧАО «Евраз Суха Балка» имеет два спецразрешения на добычу железной руды, срок действия которых завершился в 2016 году, однако предприятие продолжило незаконную добычу. А теперь методом давления и манипуляций пикетчики пытаются заставить Госгеонедр продлить действие спецразрешений. Госгеонедр призывает правоохранительные органы взять на контроль этот вопрос, поскольку речь идет о национальной экономической безопасности, ведь данная компания входит в российский холдинг Evraz", - сказано в сообщении

Отмечается, что ЧАО «Евраз Сухая Балка» (г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.) в 1996 году получило два спецразрешения на добычу железной руды, сроком на 20 лет. Действие обоих разрешений завершилось в начале августа 2016 года. «Как стало известно из материалов правоохранительных органов, несмотря на то, что у предприятия не было спецразрешений от августа до сегодня – они продолжали работать и добывать железную руду, чем нанесли ущерб государству на миллионы гривен. Это нарушение, поэтому открыты уголовные производства. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы», - объясняют в Госгеонедрах.

Так, на протяжении последних нескольких дней молодые мужчины спортивной внешности, которые представились работниками ЧАО «Евраз Сухая Балка», препятствуют работе Госгеонедр, требуя незаконно продлить действие специальных разрешений на пользование недрами. «Сегодня мы ощущаем давление на нашу работу. Мы расцениваем этот пикет как манипуляцию со стороны непонятных сил. У нас есть сомнения, что люди, которые пытались пикетировать Госгеонедр являются представителями профсоюзов «Евраз Сухая Балка», – отмечают в ведомстве.

Госгеонедр обратилась в Министерство внутренних дел, Национальную полицию и Службу безопасности Украины с просьбой оперативного реагирования.

"Отметим, конечный бенефициарный владелец ЧАО «Евраз Сухая Балка» является гражданином России – Роман Абрамович, а непосредственно предприятие входит в российский холдинг Evraz. Поскольку Госгеонедр осуществляет государственную политику в геологической сфере, служба призывает правительство и правоохранительные органы взять на контроль этот вопрос, поскольку речь идет о национальной экономической безопасности", - подытожили в ведомстве.