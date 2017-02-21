"Чтобы ни одна гайка не попала к врагу": в "Укроборонпроме" напомнили, что не торгуют с Россией

На фоне публикации в СМИ 20 февраля отчета Стокгольмского института исследования проблем мира, о том, что Россия – крупнейший партнер Украины в военной сфере,в "Укроборонпроме" напомнили, что прекратили торговлю с агрессором еще в 2014 году.

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"Мы не ведем торговлю со страной-агрессором, как это предусмотрено распоряжением Кабмина от 2014 года. Концерн контролирует, чтобы ни одна гайка не попала к врагу. Не исключено, что другие оборонные заводы, которые не входят в состав "Укроборонпрома", продолжают сотрудничать с Россией в обход законодательства Украины. Однако наши предприятия строго придерживаются нормативных актов государства", – подчеркнули в концерне.

Как добавили в "Укроборонпроме", с середины 2014 года концерн не только остановил любую торговлю со страной-агрессором, но и активно запустил программу замещения российских комплектующих.

"Наш вектор четкий и ясный: отказ от российских деталей и их замещение отечественными. Кооперация с предприятиями почти в каждой области помогает справиться с этой задачей. А оценку тем заводам, которые уступают интересам государства и продолжают сотрудничать с врагом, дадут спецслужбы", – сказали в "Укроборонпроме".

Отметим, по данным исследования, которое ежегодно проводит авторитетная международная организация – Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), Россия – крупнейший партнер Украины в военной сфере.

Так, в прошлом году, согласно исследованию, Украина экспортировала в РФ продукции военного назначения на $169 млн. Именно россияне в 2016-м стали крупнейшими покупателями товаров украинской "оборонки". Столько денег Украина не получает даже от Таиланда – единственного покупателя современных отечественных танков "Оплот", которые входят в перечень лучших танков в мире.

В целом за год поставки в Россию возросли на 72%. Более того, они оказались выше, чем во времена президентства Виктора Януковича.

Отчет SIPRI свидетельствует о том, что крупнейшим партнером россиян в Украине сегодня является "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Компания запорожского бизнесмена, бывшего регионала, а ныне народного депутата от "Воли народа", выполняет контракт на поставку двигателей АИ-222. Украинские авиационные моторы устанавливаются на Як-130 – российские легкие штурмовые самолеты, на которых обучают военных летчиков, в том числе поражать наземные цели. То есть украинское предприятие помогает врагу готовиться к войне.

Контракт "Мотор Сичи" с российским авиастроительным заводом "Сокол", который собирает "Яки", предусматривает поставку 218 двигателей (по данным SIPRI).