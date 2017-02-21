Депутаты отклонили законопроект о раскрытии информации в добывающих отраслях

Верховная Рада Украины отклонила законопроект №4840 о раскрытии информации в добывающих отраслях, согласно которому компании, которые добывают полезные ископаемые, такие как руды металлов или энергоресурсы, будут обязаны публиковать информацию о своих налоговых платежах, а также производственные данные.

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За принятие этого документа за основу в первом чтении проголосовало всего 217 народных депутатов, при минимально необходимом количестве 226 голосов. Последующие повторные голосования также не имели достаточной поддержке среди депутатов.

«Этот законопроект приоткрывает занавес над тайной информацией в сфере энергетики. Инициатива прозрачности охватывает угольную, газовую, нефтяную отрасли, а также добычу руды. Мы публикуем информацию о получение спецразрешений, какие соглашения и на каких условиях были заключены с государством, какие платежи уплачиваются в бюджеты разных уровней, какие прибыли были получены компаниями», - отметила народный депутат и автор данного законопроекта Ольга Белькова, комментируя необходимость принятия этого документа.

По словам и. о. главы комитета Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Александра Домбровского, принятие этого законопроекта является важным антикоррупционным шагом.

«Проблема коррупции и проблема энергетики в Украине исторически связаны. Что нужно, чтобы разрубить этот «гордиев узел»… Нам нужна честная и прозрачная информация о добывающих отраслях, которые имеют непосредственное отношение к энергетике о том, сколько добывается угля, сколько добывается газа, кто добывает, сколько уплачивает налогов», - сказал Домбровский, добавив, что принятие этого документа дало бы возможность снизить коррупционные риски.

Текстом законопроекта предусмотрено также внесение изменений в Кодекс об административных нарушениях, а именно - штраф в размере от 20 до 60 необлагаемых минимумов (340-1020 грн) за нарушения должностными лицами условий раскрытия информации.

Как сообщал УНИАН, данный законопроект был получен аппаратом парламента в средине июня 2016 года.

8-9 декабря 2015 года экспертная организация в сфере энергетики Dixi Group, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и секретариат международной организации «Инициатива прозрачности добывающих отраслей» представили отчет о прозрачности в сфере добычи нефти и газа в Украине за 2013 год. 21 февраля был представлен отчет за 2014-2015 года.

Справка УНИАН. Инициатива прозрачности добывающих отраслей (EITI - Extractive Industries Transparency Initiative) является международным стандартом (а также организацией по продвижению этого стандарта в разных странах мира), который обеспечивает открытость данных о добыче нефти, газа и других полезных ископаемых, а также о суммах уплаченных налогов. При его использовании добывающие компании должны предоставлять данные о результатах своей финансовой и производственной деятельности в региональное отделение EITI.