Украина сохранила 10-е место в рейтинге производителей стали, увеличив ее производство

Украинские металлурги в январе 2017 года по сравнению с январем прошлого года увеличили производство стали на 8,5% - до 2,103 млн тонн, сохранив при этом 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно сообщению, по итогам января лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 67,2 млн тонн (рост на 7,4% к январю 2016 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9 млн тонн, +2,7%), Индия (8,4 млн тонн, +12%), США (6,9 млн тонн, +6,5%), Россия (6,2 млн тонн, +11,6%), Южная Корея (5,9 млн тонн, +3,2%), Германия (3,6 млн тонн, +1,2%), Турция (2,9 млн тонн, +12,8%) и Бразилия (2,8 млн тонн, +14,4%).

В целом в январе 2017 года по сравнению с январем прошлого года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 7% - до 136,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2016 года сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали, увеличив ее производство на 5,5% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогу 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, – снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогу 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.