"Укроборонпром" подписал в ОАЭ ряд контрактов по экспорту бронетанковой и оптико-электронной техники

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, в ходе международной выставки IDEX-2017, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, подписал ряд экспортных контрактов, в частности, на поставку бронетанковой и оптико-электронной техники.

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Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"В первый день выставки делегация концерна провела продуктивные переговоры с представителями иностранных компаний и оборонных ведомств, присутствующих на выставке. Большинство новых договоренностей заключено в области бронетанковой и оптико-электронной техники", - говорится в сообщении.

Как отметили в концерне, наибольший интерес вызвал представленный на выставке беспилотный многофункциональный минибронетранспортер "Фантом".

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Также, в концерне сообщили, что присутствовавший на выставке заместитель Министерства экономического развития и торговли Юрий Бровченко отметил, что экспортный потенциал "Укроборонпрома" позволяет достойно представить нашу страну на международной выставке.

"Экспортные договоренности - это валютные финансовые поступления в бюджет страны. Это инвестиция в развитие всего государства и, прежде всего, в ее оборонно-промышленный комплекс", - цитирует пресс-служба Бровченко.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Укроборонпроме" сообщили, что объем выполненных концерном в 2016 году экспортных контрактов по поставке продукции военного назначения вырос по сравнению с 2015 годом на 25% и составил 750 млн долл.