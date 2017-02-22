На неподконтрольном Донбассе из-за блокады останавливаются заводы

Алчевский металлургический комбинат (г. Алчевск, Луганская обл.), Енакиевский металлургический завод (г. Енакиево, Донецкая обл.) и предприятие по добыче коксующегося угля для нужд металлургии «Краснодонуголь» (г. Краснодон, Луганская обл.), которые находятся на временно неподконтрольной Украине территории, остановили свою работу в результате блокады в зоне АТО.

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Об этом сообщает Штаб блокады на своей станице в соцсети Facebook.

«На сегодняшний день свою работу на оккупированной территории остановили Енакиевский металлургический завод, объединение "Краснодонуголь" и Алчевский комбинат», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 22 февраля идут 28 сутки блокады.

«За это время редут "Богдан" возле станции Светланово в Луганской области не допустил пересечение линии разграничения 20,1 тыс. вагонов. Редут "Запорожье" возле г. Бахмут в Донецкой области не допустил пересечение около 12 тыс. вагонов и редут "16 добровольческого батальона" вблизи станции Кривой Торец в Донецкой области не допустил пересечение 37,4 тыс. вагонов», - сообщает штаб.

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля. Также участники блокады говорили о намерениях перекрыть все ж/д и автосообщение.

21 февраля 2017 года пресс-служба горно-металлургической группы «Метинвест» сообщила об остановке работы Енакиевского метзавода и «Краснодонугля», а 22 февраля на Днепровском меткомбинате заявили об остановке поставок кокса с Алчевского коксохимического завода.