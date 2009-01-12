Metinvest B.V. стала владельцем 91,79% акций Харцызского трубного

Голландская компания Metinvest B.V. – основной акционер группы "Метинвест", в которую входит ОАО «Харцызский трубный завод» (ХТЗ), стала владельцем 91,79% акций ХТЗ.

По информации ГКЦБФР, об этом 8 января сообщило ООО «Объединенная регистрационная компания».

Напомним, 10 декабря Metinvest B.V. сконцентрировала 84,71% акций предприятия. При этом доля компании MetalUkr Holding Limited в уставном капитале ХТЗ уменьшилась на 7,93% – до 8,29%, тогда как доля Metinvest B.V увеличилась на 7,93% – до 84,71% акций.

Сделка по продаже 7,92% акций ХТЗ была зарегистрирована 2 декабря 2008 г. на ПФТС. Цена этого пакета акций составила 442 млн. грн. В группе "Метинвест" сообщили, что данная трансакция была осуществлена в рамках реструктуризации компании и не привела к смене фактического собственника ХТЗ.

12 ноября 2008 г. в ПФТС прошла сделка по продаже 10,49% акций ХТЗ на общую сумму 577,85 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Харцызский трубный завод» – крупнейший в СНГ производитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 478 до 1420 мм для магистральных газо- и нефтепроводов. Мощности завода позволяют производить более 1,6 млн. тонн труб в год. На Харцызском трубном заводе действует интегрированная система управления качеством, соответствующая требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API Spec Q1, ДСТУ ISO 9001.

ХТЗ входит в Дивизион стали и проката группы «Метинвест».

Группа «Метинвест» является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия группы производят 10,5 млн. тонн стали, более 40 млн. тонн железорудного сырья, не только полностью удовлетворяя собственные потребности, но и обеспечивая значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания группы «Метинвест». Собственниками ООО «Метинвест Холдинг» являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО "СКМ" (48,85%).