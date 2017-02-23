Украинский беспилотный БТР вызвал фурор на международной выставке в Абу-Даби

"Авторитетное аналитическое издание Defence Blog назвало отечественный беспилотный минибронетранспортер наиболее интересной современной боевой машиной. Украинское – самое лучшее!", - написал на свои странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, "Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", представил новую модификацию беспилотного многоцелевого тактического транспортного средства "Фантом" на выставке IDEX-2017 в ОАЭ. Разработчики интегрировали в "Фантом" противотанковый ракетный комплекс "Барьер"

С таким вооружением малозаметный и мобильный "Фантом" способен поражать тяжело и легко бронированные цели на расстоянии от 100 до 5000 метров. Кроме этого, "Фантом" укомплектован стабилизированной поворотной платформой для различных видов вооружений. Огневые испытания "Фантома", которые проводились с установленным пулеметом калибра 12,7 мм, подтвердили высокую эффективность новой разработки.

Гибридный двигатель с полным приводом, независимой подвеской и гидравлической тормозной системой обеспечивают "Фантому" высокие ходовые характеристики, в том числе на песке. Связь между центром управления и "Фантомом" обеспечивается средствами защищенного радиоканала радиусом действия до 10 км или же через оптоволоконный кабель длиной до 5 км.

Напомним, что первая модификация "Фантома" была представлена во время выставки вооружений "Оружие и безопасность-2016" в Киеве.