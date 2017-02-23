Электроэнергия для промышленности подешевеет с марта

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о изменении с 1 марта 2017 года тарифов на электроэнергию для промышленности.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании НКРЭКУ.

По сравнению с февралем 2017 года в марте для промышленных потребителей 19 из 32 энергопоставляющих компаний уровень розничных тарифов первого класса напряжения (35 кВ и выше) в среднем снизится на 1,1%, для потребителей 23 из 32 лицензиатов комиссии второго класса напряжения (меньше 35 кВ) в среднем снизится на 1,4%.

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Например, тарифы для клиентов "Киевэнерго" для первого класса напряжения с 1 марта снизятся на 1% –до 146,22 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 3,2%, до 165,27 копейки за 1 кВт-ч.

Для потребителей "ДТЭК Днепрооблэнерго" тарифы для первого класса напряжения снизятся на 0,04% –до 140,96 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 2,2%, до 164,65 копейки за 1 кВт-ч.

В свою очередь, тариф для промышленных потребителей первого класса напряжения "ДТЭК Донецкоблэнерго" с 1 марта вырастут на 0,9% –до 153,78 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 0,8%, до 195,55 копейки за 1 кВт-ч.

Согласно тексту документа, данное решение обусловлено переходом к рыночному формированию тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. До момента полного перехода к рыночному тарифообразованию (когда цена на электроэнергию будет формироваться без участия Нацкомиссии, а только по согласию поставщика и потребителя) НКРЭКУ будет выполнять функцию по утверждению тарифов, составленных облэнерго для своих клиентов.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2016 года НКРЭКУ разрешила поставщикам электроэнергии по регулируемому тарифу (облэнерго) с 1 января 2017 года рассчитывать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей с ежемесячным ростом не более чем на 3% от уровня предыдущего месяца.

В конце декабря 2016 года НКРЭКУ впервые утвердила на январь 2017 года дифференцированные тарифы на электроэнергию для промышленности.

22 сентября 2016 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О рынке электрической энергии", который предусматривает введение более конкурентных (рыночных) отношений на рынке электрической энергии, в том числе и на розничном, где конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.