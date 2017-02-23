"Укргазвыдобування" объявило тендер на покупку 12 буровых установок на 3 миллиарда

Крупнейшая газодобывающая госкомпания "Укргазвыдобування", в рамках выполнения программы по увеличению объемов бурения и ежегодной добычи газа до 20 миллиардов кубометров до 2020 года, объявила тендер на покупку 12 буровых установок ожидаемой стоимостью 2,9 миллиарда гривень. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Согласно сообщению, тендеры будут проведены в рамках трех процедур. Две процедуры предусматривают покупку 10 буровых – по 5 на каждую процедуру. "Это базовые буровые установки грузоподъемностью 450 тонн. Ожидаемая стоимость оборудования, которое компания планирует приобрести по каждой из этих двух процедур – 2,027 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

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Третья процедура предусматривает закупку двух базовых буровых установок грузоподъемностью 320 тонн. Ожидаемая стоимость – 846,4 миллиона гривень.

Срок подачи предложений - до 16:00 22 марта 2017 года. После этого будут оценены технические, финансовые, производственные и другие возможности всех участников на соответствие требованиям тендерной документации.

Ориентировочно аукцион состоится в конце апреля или в начале мая 2017 года. Срок поставки оборудования - 2017-2018 годы.

Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,605 миллиарда кубометров.

В настоящее время компания реализует программу "20/20", которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в год к 2020 году. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. По итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,605 миллиарда кубометров, тогда как в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, наблюдалось падение на 3,8% - до 14,528 миллиарда кубометров.