Госстат отчитался о росте промпроизводства в Украине

Промышленное производство в Украине в январе 2017 года в годовом выражении - по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, - без учета корректировки на эффект календарных дней, выросло на 5,6%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно приведенным данным, с учетом корректировки на эффект календарных дней, промпроизводство в январе в годовом выражении выросло на 5,2%.

По информации Госстата, по сравнению предыдущим месяцем - декабрем 2016 года - промпроизводство в январе упало на 17,5% без сезонной корректировки или на 1,5% - с учетом корректировки.

В сообщении отмечается, что наибольший рост промпроизводства в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года зафиксирован в производстве прочих машин и оборудования – на 30%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 20,3%, производстве мебели и прочей продукции – на 17,4%.

Наибольшее падение за этот период произошло в химической промышленности – на 8,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 7%, производстве электрического оборудования – на 4,2%.

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Рост по сравнению с декабрем зафиксирован только в поставке электроэнергии, газа и пара – на 0,3%, добыче сырой нефти и природного газа – на 0,2%.

Наибольшее падение к декабрю произошло в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции - на 63,5%, производстве мебели и другой продукции - на 42,1%, производстве электрического оборудования - на 41,6%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, рост промпроизводства в Украине за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, составил 2,4%, после падения показателя 4 года подряд – в 2012-2015 годах.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, экономика Украины в 2017 году продолжит тенденцию восстановления, и рост ВВП может ускориться до 2,1%, промышленного производства – до 2,5%, в то время как инфляция замедлится до 10%.