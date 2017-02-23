Тайвань утвердил размер антидемпинговых пошлин на металлопродукцию из Украины

19:17, 23 февраля 2017
Промышленность
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Ранее Таможенная администрация Тайваня сообщала, что расследование по введению антидемпинговых пошлин в отношении Украины и ряда других стран было начато в конце февраля 2016 года. 

Фото УНИАН

Тайвань утвердил антидемпинговые пошлины в диапазоне от 4% до 80% сроком на пять лет на металлопродукцию, которая импортируется в страну из ряда стран, в том числе из Украины.

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Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте Таможенной администрации Тайваня.

«Введение антидемпинговых пошлин от 4,02% до 80,5% … до 21 августа 2021 года, сроком на пять лет», - говорится в разделе «Действующие антидемпинговые меры» с перечислением следующих стран: Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Корея и Украина.

Также в сообщении перечисляется наименование товарной продукции, к которой будут применены данные пошлины: пластины из углеродистой стали, плоский прокат из железа или нелегированной стали, горячекатаная сталь и другие виды металлопроката. 

Ранее Таможенная администрация Тайваня сообщала, что расследование по введению антидемпинговых пошлин в отношении Украины и ряда других стран было начато в конце февраля 2016 года. 

По данным СМИ, в конце января Таможенная администрация опубликовала сообщение о том, что Комиссия по международной торговле при Минэкономики Тайваня выявила факт ущерба для местных металлургических компаний от импорта толстолистового проката из углеродистой стали, который поступает из Украины.

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