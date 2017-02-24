Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиадвигателей за год сократило прибыль на 1,3 миллиарда

Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" в 2016 году сократило чистую прибыль на 36,4% - до 2,186 млрд грн с 3,435 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о проведении собрания акционеров 30 марта 2017 года.

Согласно сообщению, активы компании выросли на 22% - до 25,061 млрд грн. Дебиторская задолженность компании сократилась на 1% - до 2,416 млрд грн. Долгосрочные обязательства компании выросли в 2,5 раза - до 3,129 млрд грн, а текущее обязательства выросли на 12% - до 5,311 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, "Мотор Сич" в 2015 году увеличила чистую прибыль в 2,2 раза - до 3,4 млрд грн.

Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Акции компании котируются на Украинской бирже и являются одними из составляющих ее индекса UX.