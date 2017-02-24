В Минэкономразвития отметили, что рост промпроизводства в январе превысил прогнозы
Активный рост был зафиксирован благодаря расширению сырьевой базы сельского хозяйства, высокой инвестиционной активности, росту мировых цен на сырьевую продукцию и увеличению производства потребительских товаров.
Рост промышленного производства в январе на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил прогнозы. В последний раз рост промпроизводства в январе был зафиксирован в 2012 году
Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook.
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"Январский рост - 5,6% является более высоким, чем прогнозировалось", - говорится в сообщении.
При этом в Минэкономразвития отметили, что активный рост был зафиксирован благодаря расширению сырьевой базы сельского хозяйства, высокой инвестиционной активности, росту мировых цен на сырьевую продукцию и увеличению производства потребительских товаров.
"Наибольший рост наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической минеральной продукции из-за высокой инвестиционной активности. В машиностроении - в результате диверсификации рынков сбыта и увеличения внутреннего спроса", - отметили в Минэкономразвития.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в январе 2017 года в годовом выражении - по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, - без учета корректировки на эффект календарных дней, выросло на 5,6%. С учетом корректировки рост составил 5,2%.