Украинский боевой вертолет "Combat" впервые представили на выставке в ОАЭ (фото)

"Combat" оснащен двигателем Rotax-914, который позволяет набирать скорость до 200 км/ч, говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Этот боевой вертолет может быть оснащен противотанковыми ракетами "Барьер-V" с лазерным наведением или другим противотанковым ракетным вооружением.

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Кроме того, "Combat" может быть оснащен ракетами "Стрела-2" или "Игла" для поражения летательных аппаратов противника, а также пулеметом ПКТ. Особенностью вертолета стал специальный комплекс наблюдения, который состоит из инфракрасных камер, которые могут быть использованы для наведения.

Ранее "Укроборонпром" обнародовал видео с новейшим ударным вертолетом Ми-24ПУ1.