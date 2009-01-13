S&P отозвала все рейтинги «Интерпайпа»

Рейтинговая служба Standard & Poor`s отозвала все рейтинги украинской группы «Интерпайп Лимитед», занимающейся производством труб, по просьбе компании.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 30 сентября 2008 г. финансовый долг «Интерпайп Лимитед» составлял около 1 млрд. долл.

Также в S&P напомнили, что 16 декабря 2008 г. долгосрочный кредитный рейтинг «Интерпайп Лимитед» был понижен до уровня «СС» с прогнозом «негативный» после предложения Millen Financial Ltd. о выкупе облигаций по цене значительно ниже номинальной. Затем, 23 декабря, после завершения сделки, S&P понизила рейтинг до уровня «SD» (выборочный дефолт). И наконец, 29 декабря Standard & Poor`s повысило долгосрочный кредитный рейтинг компании с уровня «SD» до «ССС+» (прогноз изменения рейтингов — «развивающийся»), что отражает главным образом озабоченность показателями ликвидности «Интерпайпа» вследствие краткосрочных рисков рефинансирования, а также возможность нарушения ковенантов в конце 2008 и в 2009 г.

Справка УНИАН. «Интерпайп Лимитед» – крупная международная компания. Годовой оборот в 2007 году составил 1,8 млрд. долл.

В 2007 году «Интерпайп» поставляла свою продукцию в 76 стран мира через сеть торговых офисов, расположенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке. Экспортные поставки компании в общем объеме продаж в 2007 г. составили 71%.

В 2007 году на предприятиях компании произведено 1 млн. 472 тыс. тонн трубной и колесной продукции.