Госконцерн "Укроборонпром" открыл представительство в ОАЭ

Государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, открыл официальное представительство в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

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Как сообщила пресс-служба концерна, представительство было открыто в ходе международной выставки оружия и военной техники IDEX-2017, которая проходила в ОАЭ в середине февраля.

«Это даст возможность сотрудничать с ведущими компаниями в этом бизнесе, сокращая время и экономя средства. Открытие офиса приблизит компании, входящие в концерн "Укроборонпром", к своим клиентам по всему миру, уменьшит транспортные расходы, увеличит валютные поступления в страну и ускорит принятие решений по важным контрактам", - сообщили в концерне.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство концерна заявило о намерении открыть представительства в Турции и Польше.

Кроме того, "Укроборонпром" сообщил о подписании ряда экспортных контрактов, в частности, на поставку бронетанковой и оптико-электронной техники в ходе международной выставки IDEX-2017.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.