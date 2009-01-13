Ограничение поставок газа не отразилось на метпредприятиях

Ограничение поставок газа предприятиям Украины не отразилось на работе металлургических предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

По его словам, объемы производимой и реализуемой украинскими метпредприятиями продукции сегодня ограничены конъюнктурой рынка металла, а не поставками сырья и энергоносителей. «Спад спроса на мировых рынках металла привел к тому, что сегодня металлургические предприятия Украины работают на 50-55% своих мощностей. Конечно, ограничения по поставкам газа для металлургических предприятий существуют, но они не влияют на объемы реализации их продукции», - отметил министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что начиная с первой декады ноября в металлургической отрасли наблюдается постоянный рост объемов производства. «Хотя и небольшой, но рост производства есть. Сокращаются запасы металлопродукции в портах. Если в начале ноября украинские металлурги производили около 45 тыс. тонн стали в сутки, то сегодня в Украине выплавляется уже около 65 тыс. тонн стали в сутки. Это соответствует 55% загруженности производственных мощностей метпредприятий, тогда как в начале ноября прошлого года этот показатель составлял только 35%. Цена на металлопродукцию перестала падать, а на некоторые виды металлопроката даже начала расти», - отметил В.НОВИЦКИЙ.