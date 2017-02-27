На неподконтрольной территории Донбасса из-за блокады остановился еще один завод

Крупный украинский производитель металлопродукции «Донецксталь-металлургический завод», входящий в группу «Донецксталь» российского бизнесмена Виктора Нусенкиса, полностью остановил производственный процесс из-за блокады зоны АТО, сообщили УНИАН на предприятии.

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«Завод полностью остановился в связи с блокадой ж/д сообщения на станции «Ясиноватая». На данный момент мы не можем получать и отправлять продукцию», - сказал представитель предприятия.

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля. Также участники блокады говорили о намерениях перекрыть все ж/д и автосообщение.

21 февраля 2017 года пресс-служба горно-металлургической группы «Метинвест» сообщила об остановке работы Енакиевского метзавода и «Краснодонугля», а 22 февраля на Днепровском меткомбинате заявили об остановке поставок кокса с Алчевского коксохимического завода.

С августа 2014 года «Донецксталь-металлургический завод» работал с временными перебоями, как и большинство предприятий востока Украины, что связано с проблемами поставки сырья, отгрузки готовой продукции, которые возникли из-за активных боевых действий на Донбассе.

Справка УНИАН. «Донецксталь-металлургический завод» создан в 2002 году на базе доменного и мартеновского цехов Донецкого металлургического завода.

«Донецксталь-металлургический завод» входит в группу «Донецксталь», подконтрольную бизнесмену Виктору Нусенкису, которая является одним из крупнейших производителей коммерческого высококачественного концентрата коксующегося угля, кокса и металлопродукции.