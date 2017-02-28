Металлурги прогнозируют миллиардные потери валютной выручки из-за угольной блокады

Организованная на Донбассе угольная блокада может привести к потере валютной выручки Украины по итогам года на уровне не менее 3,5 млрд долл.

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Об этом сказал глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в ходе специального совещания в правительстве под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Последствия могут быть катастрофическими. Потери могут составить 3,5 млрд долл. по году», - сказал Каленков, подчеркнув, что ущерб ощутят не только металлурги, но и все смежные отрасли, которые пользуются металлургической продукцией.

Присутствовавшие на заседании представители металлургической и энергетической отрасли поддержали слова Каленкова и предупредили о возможном коллапсе систем жизнеобеспечения страны в межотопительный сезон, когда в коммунальной сфере начнутся плановые ремонтные и проверочные работы, и в случае необходимости замены труб, котлов, инфраструктуры или производственных агрегатов, их попросту может не оказаться.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры на рынке электроэнергии в результате блокады ветеранами АТО поставок дефицитного угля антрацитовой группы для работы ТЭС на подконтрольной Украине территории, что также стало поводом для пересмотра Прогнозного баланса электроэнергии, который ранее был утвержден на весь 2017 год.

21 февраля Минэнергоугля утвердило Прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии на март с учетом действующих на энергорынке чрезвычайных мер.