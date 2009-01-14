В России обсуждают создание металлургического холдинга

Единый металлургический холдинг с государственным участием может появиться в России, если будет воплощена одна из идей, обсуждавшихся на встрече металлургов с президентом РФ Дмитрием Медведевым, пишет в среду газета "Ведомости".

Совещание Медведева с акционерами UC Rusal, "Норильского никеля" и "Металлоинвеста" было посвящено развитию металлургической отрасли, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова, обсуждались вопросы кредитования предприятий этой сферы, антикризисные меры и реструктуризация отдельных активов.

Представитель "Норникеля" сообщил газете, что правительству даны поручения, о которых оно само объявит. В остальных компаниях, руководители которых побывали у президента, от комментариев отказались.

Главная из обсуждавшихся тем - рекапитализация компаний, утверждает источник из окружения одного из бизнесменов, бывших на встрече, то есть увеличение стоимости до справедливого уровня (капитализация "Норникеля" с лета упала почти в пять раз).

Один из вариантов - объединение "Норникеля" с "Металлоинвестом" (у его акционеров 5% акций "Норникеля"), а затем и с UC Rusal, рассказал другой участник совещания, к ним могли бы быть присоединены и активы госкорпорации "Ростехнологии". У госкорпорации - контрольный пакет "ВСМПО-ависмы", "Русспецсталь", она вместе с "Металлоинвестом" собирается разрабатывать Удоканское месторождение меди, ей планируется передать по 49% акций медных "Монголцветмета" и "Эрдэнэта", объясняет он. Решений не принято, владельцам компаний предложено подумать, насколько это необходимо и в какой конфигурации, утверждает собеседник "Ведомостей".

Не стоит думать, что теперь это слияние непременно состоится, добавляет третий участник.