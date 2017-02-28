Гройсман предложил организаторам блокады на Донбассе посетить меткомбинаты и пояснить свои действия рабочим

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал руководителей угольной блокады, организованной на Донбассе с конца января, посетить угольные и металлургические предприятия, поставленные на грань выживания из-за дефицита топлива, и объяснить причины своих действий. Об этом глава правительства сказал на специальном совещании с представителями металлургического комплекса.

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«Вы (организаторы блокады - УНИАН) поставили их (предприятия - УНИАН) на грань уничтожения. Было бы правильно пояснить свои действия - сейчас и на ближайшую перспективу. Встретьтесь с коллективами прямо на заводах, чтобы состоялся диалог», - сказал Гройсман.

Он также призвал руководителей металлургических компаний принять «блокадников».

«Не могли бы вы пригласить штаб блокады на предприятия для встреч с трудовыми коллективами», - предложил Гройсман.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО, которая началась в конце января 2017 года.

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Ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь-антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были полностью прекращены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны, где антрацит используется для производства тепла и света для населения.

По словам глава объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, потери металлургической и смежных отраслей по итогам года из-за блокады составят не менее 3,5 млрд долл. Кроме того, металлурги подчеркнули, что отсутствие угля вынуждает предприятия закупать этот ресурс за валюту за рубежом. Однако источники такого импорта ограничены, и наиболее очевидным является импорт угля из России, которая ведет военную и экономическую агрессию против Украины.