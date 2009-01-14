Украина сократила экспорт черных металлов

В Украине объем экспорта черных металлов составил в ноябре 2008 года 768,6 млн. долл., а изделий из них – 205,7 млн. долл. Об этом сообщает Госкомстат Украины.

По данным комитета, суммарный объем экспорта черных металлов и изделий из них составил, таким образом, в ноябре прошлого года 974,3 млн. долл., что на 972,8 млн. долл., или на 50,0% меньше, чем в октябре п.г. (1 947,1 млн. долл.).