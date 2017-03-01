На Авдеевском коксохиме угля осталось на 2 недели - директор

Запасов угля на Авдеевском коксохимическом заводе хватит на 13 суток работы. Об этом сообщил директор завода Муса Магомедов, передает "112 Украина".

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"Угля на пониженном производстве у нас примерно на 13 суток. Пытаемся добавить, но пока что не получается, есть недостаток енергомощностей. Сейчас работает два коксовых цеха из четырех", - сообщил Магомедов.

Также директор Авдеевского коксохимического завода добавил, что ситуация по теплоснабжению нормальная, тепло в город передается.

"Продолжают активно стрелять. Какие есть повреждения, пока не готов сказать, по заводу не прилетало. Проблема с водой пока не разрешена. ДФС (Донецкая фильтровальная станция - УНИАН) не вышла на необходимые мощности", - добавил Магомедов.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 февраля из-за обстрелов со стороны боевиков были повреждены высоковольтные линии электропередачи, в результате чего Авдеевка осталась без электроснабжения. 19 февраля председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в Авдеевке есть газ и теплоснабжение, вода подается по графику. 20 февраля, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко доложил президенту Украины Петру Порошенко о том, что линии электропередачи к Авдеевке починены.

С начала ведения боевых действий АКХЗ часто подвергается массированным обстрелам со стороны боевиков и находящихся на Донбассе российских войск, из-за чего неоднократно останавливал свою работу.

Справка УНИАН. Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основная - кокс для металлургии. АКХЗ входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.