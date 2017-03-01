Боевики заявили о захвате 40 предприятий украинской юрисдикции

Главарь "ДНР" Александр Захарченко утверждает, что боевики захватили около 40 предприятий на оккупированной территории Донбасса.

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"Порядка 40 предприятий под внешним управлением", — цитирует Захарченко один из сайтов боевиков.

Также Захарченко заявил, что никто из украинских собственников предприятий "не выходил на связь" с представителями "ДНР."

Как сообщал УНИАН, 27 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду активистами оккупированных территорий. По их словам, если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Боевики объявили, что перестроят все производственные процессы и ориентируют их на рынки России и других стран.

В среду, 1 марта, боевики заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе.