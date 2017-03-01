Российская группа "ЕВРАЗ" продала украинский коксохимический завод

Российская горно-металлургическая группа «ЕВРАЗ», контролирующая деятельность ряда украинских предприятий, в октябре 2016 года заключила сделку по продаже «ЕВРАЗ Южкокса» (г. Каменское, Днепропетровская обл.), сообщается в годовом отчете компании.

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«В октябре 2016 года «ЕВРАЗ» заключил контракт по продаже «ЕВРАЗ Южкокса» с учетом оплаты несколькими частями до августа 2017 года», - говорится в отчете.

При этом не сообщается, кто является покупателем.

«Завершение сделки требует выполнения нескольких условий, которые не зависят полностью от участников сделки», - отметили в компании.

При этом руководство компании считает, что соглашение еще не стало безусловным, и продолжает рассматривать в финансовой отчетности «ЕВРАЗ Южкокс» как актив, выставленный на продажу. «Полученная часть средств за предприятие классифицируется как «авансы, полученные от клиентов» в отчете о финансовом положении», - сообщается в годовом отчете.

Справка УНИАН. ЕВРАЗ является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

ЕВРАЗу принадлежат три украинских коксохимических предприятия – коксохимический завод «ЕВРАЗ Южкокс», «ЕВРАЗ ДМЗ», а также горно-обогатительный комбинат «ЕВРАЗ Сухая Балка». Основными акционерами ЕВРАЗа являются Роман Абрамович (более 30% акций), Александр Абрамов (более 21%) и Александр Фролов (более 10%).