Chrysler не намерен продавать бренд Jeep

Американская автомобильная компания Chrysler LLC сообщила, что не будет продавать такие бренды как Jeep и сборочные мощности в США, однако надеется продать оборудование, которое использовалось для производства PT Cruiser, чтобы выручить средства, в которых нуждается компания, сообщает k2kapital.

Вице-председатель совета директоров компании Том ЛаСорда заявил журналистам, что ему неизвестно, ведет ли частный инвестиционный фонд Cerberus Capital Management, которому принадлежит компания Chrysler, переговоры о продаже этого бизнеса.

"Все эти вещи решаются на уровне Cerberus, и сейчас я просто не могу говорить об этом", - заявил он. "Эта компания останется на плаву, - добавил ЛаСорда.. - Мы не пойдем ко дну".

Днем ранее появилась информация о том, что Chrysler возобновил переговоры с концерном Renault-Nissan и канадским производителем Magna International о продаже активов.

Сразу три информированных источника сообщили, что в последние недели активизировались контакты между представителями фонда Cerberus и компанией Renault-Nissan, сообщает Reuters.

Один из источников сообщил, что сделка осложняется в связи с тем, что компания Chrysler получила помощь от американского правительства, а потенциальный покупатель является иностранной компанией.

Компании Chrysler и Renault отрицают всю информацию о переговорах.

Вчера ЛаСорда также сообщил, что компания может возобновить переговоры с российским заводом ГАЗ о производстве в России автомобилей на базе моделей Dodge Caliber и Jeep Patriot. Сейчас эти машины собираются на заводе в Иллинойсе.