Украина ожидает от ЕС признания сертификации по трем видам промпродукции

Украина в 2017 году ожидает заключения соглашений с Европейским Союзом об оценке соответствия и приемлемости продукции (соглашения АСАА) по трем техническим регламентам промышленной продукции – низковольтному оборудованию, машинам и электромагнитной совместимости.

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Об этом сообщается в отчете о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, подготовленном Правительственным офисом по вопросам европейской и евроантлантической интеграции.

«У Украины есть все основания ожидать позитивного заключения Еврокомиссии по результатам проверки институциональной и законодательной составляющих системы технического регулирования и, как результат, подписания соглашений АСАА для первых трех секторов в 2017 году», - говорится в отчете.

Также, согласно отчету, приоритетом правительства является достижение соответствия требованиям ЕС в других секторах промышленности, что позволит расширить действие соглашений АСАА.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году начала переговоры с Европейским Союзом об отмене необходимости дополнительной сертификации промышленной продукции (соглашение АССА) по трем техническим регламентам: машины, низковольтное электрическое оборудование и электромагнитная совместимость оборудования.