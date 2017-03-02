Билоус: ОПЗ возобновил работу

С начала марта 2017 Одесский припортовый завод возобновилсвою работу. По результатам рассмотрения вариантов, поступивших в Фонд госимущества, были избраны двекомпании одной группы: ЭРУ Трейдинг и ERU ManagementServices LLC, которые предоставили лучшее предложение по возобновлению работы предприятия по давальческой схеме, сообщает официальный сайт ФГИ.

«Для нас критически важно как можно быстрее запустить завод. Группа ЭРУ предоставила предложение с конкретными цифрами, и была готова начать работу ОПЗ уже с 1 марта. Остальные потенциальные партнеры готовы были работать с 1 апреля, 1 мая, притом при условии, что завод уже будет запущен», - прокомментировал глава ФГИ Игорь Билоус.

Как отмечает пресс-служба Фонда госимущества, запуск завода требует значительных средств: 10 млн грн. на реагенты, 6,6 млн грн. за воду и электричество, 33 млн грн. на природный газ. Всего для выполнения пусконаладочных работ необходимо потратить 49,6 грн.

По словам Билоуса, пока заключено рамочное соглашение, которое будет пересматриваться раз в месяц.

«Рамочное соглашение предусматривает, что до 18 числа стороны согласовывают объем давальческого сырья. Если кто-то предложит лучшее предложение – ОПЗ заключит контракт с ними. Также рассматриваем варианты аренды. Отдельный случай - если нам предложат хорошее финансовое предложение на длительный срок. Если кто-то готов удвоить доходность предприятия и заключить контракт на год, такое предложение будет в приоритете. На рынке минудобрений есть спады и пики, поэтому лучший вариант тот, что покрывает все эти колебания», - отметил глава Фонда.

Билоус также отметил, что возобновление работы ОПЗ важно не только с экономической точки зрения, но и из-за социальных факторов и риска потерять кадровый потенциал.

«Мы тесно сотрудничали с руководителем Одесской ОГА Максимом Степановым, который со своей стороны прилагал усилия к выходу из ситуации. У него, как и у нас есть четкое понимание, что работа ОПЗ очень важна для города и области. Также критически важно остановить отток кадров с предприятия, так как именно они являются главным активом завода», - подчеркнул он.