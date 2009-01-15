Россия увеличила пошлины на ввоз некоторых видов проката и труб

Россия сроком на 9 месяцев увеличивает импортные пошлины на ввоз некоторых видов проката и труб, сообщает РИА Новости.

В частности, ввозные пошлины на некоторые вида проката увеличиваются с 5% до 15% (например, на сталь, используемую для армирования бетона). Пошлины на некоторые виды труб также вырастут с 5% до 15%, а на отдельные позиции - с 15% до 20%. Увеличение пошлин касается, в частности, труб обсадных, насосно-компрессорных и бурильных, используемых при бурении нефтяных или газовых скважин.

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.