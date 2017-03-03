Кабмин после взрыва на шахте "Степная" выделит 200 миллионов на закупку средств защиты для шахтеров

Кабинет министров Украины выделит 200 млн грн на закупку индивидуальных средств защиты для шахтеров, работающих на украинских шахтах. Соответствующее решение озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман после посещения шахты №10 "Степная" объединения ГП "Львовуголь", где в четверг, 2 марта, произошел взрыв и обвал горной породы.

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«Сегодня, и об этом говорили представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, нам не хватает средств защиты шахтеров. На эти средства нам нужно 200 млн грн. Я взял на себя обязательство - и я его выполню - 200 млн грн дополнительно шахтеры получат для того, чтобы обеспечить индивидуальные средства защиты. Нет ничего дороже жизни и здоровья шахтеров, которые работают в тяжелейших условиях», - прокомментировал решение глава правительства.

Он также напомнил, что в целом в 2017 году на модернизацию и финансирование работы шахт, преимущественно государственных, правительство выделило 1,8 млрд грн. И в ближайшие две недели, по словам Гройсмана, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик представит план модернизации шахт.

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«Главное - безопасность, жизнь и здоровье шахтеров. Никакой уголь не стоит гибели людей. Об этом нужно помнить каждый день», - подчеркнул Гройсман.

В то же время он обратил внимание, что виновные за гибель шахтеров на львовской шахте «Степная» также понесут ответственность. «Взрыв произошел от возгорания воздушной смеси метана. Конкретные причины установит комиссия. Но, насколько мне сообщили, датчики должны были сигнализировать (об опасности - УНИАН), но они не сигнализировали. Почему так произошло, объяснений пока нет», - сообщил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, состоится внеочередное заседание правительства, одной из тем которого станет создание государственной комиссии по расследованию причин взрыва на шахте, в результате которого погибли 8 горняков.