После аварии на шахте "Степная" создали две госкомиссии – будут искать причины взрыва и проверять безопасность на других

Кабинет министров Украины своим решение создал две правительственные комиссии во главе с вице-премьером Геннадием Зубко - для расследования причин взрыва на шахте «Степная», и во главе с вице-премьером Владимиром Кистионом - для оценки ситуации на всех украинских шахтах. Соответствующее решение озвучил глава правительства Владимир Гройсман.

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«Мы приняли решение о создании на уровне правительства комиссии по расследованию (причин трагедии на шахте «Степная» - УНИАН). И нам надо разобраться, что у нас есть с безопасностью, какая ситуация на других шахтах. И потому будет создана еще одна комиссия по вопросам безопасности на всех шахтах. Главный приоритет - безопасность работы шахтеров», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 марта, на шахте №10 "Степная" объединения ГП "Львовуголь" произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 шахтеров, пострадали более 20. По предварительным данным, взрыв на шахте произошел в результате возгорания воздушно-метановой смеси.