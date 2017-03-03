Украина должна напомнить миру о своем потенциале в машиностроении - президент

Украина должна напомнить миру о том, что была и остается страной машиностроения, и ярким доказательством тому станет восстановление украинских заводов путем привлечения инвесторов. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе посещения Харьковского тракторного завода (ХТЗ).

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Он напомнил, что на ХТЗ пришел инвестор, который не только погасил зарплатные долги, но также вложил порядка 150 миллионов гривень в закупку комплектующих для развития производства. При этом порядка 80% комплектующих - продукция смежных с харьковским заводом производств. В этом контексте очень важно, что работой обеспечены не только 2 тысячи сотрудников ХТЗ, но и десятки тысяч работников других заводов.

Порошенко также подчеркнул, что, наряду с инвестициями, средства в производство вкладывает и государство - путем реализации бюджетных программ, одна из которых - компенсация части стоимости техники товаропроизводителям. Президент напомнил, что на такую программу - в сегменте сельскохозяйственного машиностроения - уже выделено 600 миллионов гривень, а объем компенсации - 20% от стоимости продукции, изготовленной на украинских заводах.

"Со своей стороны мы поможем найти новые рынки, определить и реструктуризировать бюджетную задолженность, и погасить ее, если есть необходимость. Делаем все, чтобы вернуть качественную продукцию на украинский рынок, а инвестор должен повернуться лицом к людям, что он и делает", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что важным является переход на импортозамещение и завоевание новых рынков.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в январе 2017 года в годовом выражении - по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года - без учета корректировки на эффект календарных дней, выросло на 5,6%. Рост промпроизводства в Украине за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, составил 2,4% после падения показателя 4 года подряд – в 2012-2015 годах.