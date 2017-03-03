Тракторы ХТЗ втрое дешевле иностранных аналогов - Ярославский

Стоимость тракторов производства Харьковского тракторного завода в 3-3,5 раза дешевле, чем иностранные аналоги. Об этом заявил собственник ХТЗ Александр Ярославский во время сегодняшнего визита на завод Президента Украины Петра Порошенко, сообщили Укринформу в пресс-службе группы DCH.

В частности, Ярославский отметил, что ХТЗ возобновил работу после 10-месячного простоя 6 января 2017 года, производственные работы возобновились 11 февраля. На сегодняшний день завод произвел уже 70 машин. "Но мы планируем производить 150 машин в месяц", - подчеркнул Ярославский.

Он отметил, что стоимость тракторов ХТЗ в 3-3,5 раза дешевле, чем иностранные аналоги.

По словам собственника ХТЗ, на сегодняшний день все судебные процессы вокруг ХТЗ завершены, аресты со счетов и имущества завода сняты. Ярославский поблагодарил за помощь в решении проблем завода президента.

Напомним, сегодня на ХТЗ Порошенко заявил, что свидетельством роста экономики является восстановление Харьковского тракторного завода.

"2000 харьковчан вышли на работу, плюс десятки тысяч производителей комплектующих. Для решения проблем ХТЗ понадобилось вмешательство Президента. В результате найден инвестор, 74 миллионов гривень вложено в ликвидацию долгов по зарплате плюс 150 миллионов - в закупку комплектующих", - сказал глава государства.

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Он также отметил, что на днях утвержден государственный оборонный заказ на 2017 год и на Харьковском тракторном заводе планируется возобновить выпуск бронетранспортеров МТ-ЛБ. Кроме того, в рамках бюджетной программы выделено 600 миллионов гривень на компенсацию 20% стоимости отечественных тракторов при их покупке крестьянами. Президент подчеркнул важность поддержки украинского производителя.

"Все это для того, чтобы реализовать главное - покупайте украинское. Потому что это - качество, это - поддержка производителей, это - поддержка государства", - заявил Порошенко. По словам Президента, до конца года заработная плата работников ХТЗ увеличится в два раза.

Президент отметил, что государство будет помогать вернуть продукцию завода на украинский рынок, а также найти новые рынки, реструктурировать и при необходимости погасить бюджетную задолженность.

Харьковский тракторный завод возобновил свою работу 6 января 2017 года после десятимесячного простоя. На данном этапе предприятие активно набирает рабочих основных профессий. Общий объем инвестиций группы DCH в ХТЗ составит от 300 до 500 миллионов долларов США.