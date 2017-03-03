На ОПЗ претендуют лидеры мирового рынка аммиака - конгломерат Сергея Махлая и братьев Кох

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в Фонде госимущества Украины.

Сергей Махлай является мажоритарным акционером, председателем правления крупнейшего российского производителя аммиака “Тольяттиазота”. Махлай входит во вторую сотню богатейших бизнесменов России (550 млн дол.).

Партнером Махлая в предполагаемой аренде ОПЗ выступит известная американская компания “Koch Nitrogen Company” — один из крупнейших в мире производитель и продавец удобрений (активы в США, Канаде). В 2013 году журнал “Forbes” назвал корпорацию “Koch”, в которую входит подразделение “Koch Nitrogen company”, второй по величине частной компанией США с годовым оборотом 115 млрд дол.

Любопытно: как Махлай, так владельцы “Koch Nitrogen Company”, близки к руководству Республиканской партии США. И принимали участие в финансировании избирательной компании президента ДональдаТрампа.

Напомним, в конце декабре прошлого года Кабинет министров принял распоряжение “О согласовании реструктуризации долга ПАО Одесский припортовый завод перед НАК Нафтогаз Украины”. В пояснительной записке прогнозируется передача ОПЗ в аренду в первом квартале 2017 года.