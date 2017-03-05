Эксперт объяснил отчет SIPRI о "наращивании" Украиной военного экспорта в Россию

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Автор указывает, что одно из известных украинских изданий не так давно представило материал соответствующего содержания, подкрепленный данными доклада SIPRI и даже скриншотом с его сайта. Новость быстро разлетелась по информационному пространству и спровоцировала значительный резонанс.

В то же время, объяснения и опровержения данной информации, обнародованные Госслужбой экспортного контроля и ГК "Укроборонпром" остались практически без внимания.

Мельник подчеркивает, что авторы, работающие с данными SIPRI, должны учитывать методологию работы института, чтобы избежать их некорректного толкования и сравнения. Так, для оценки объема поставок вооружений Стокгольмский институт использует специально разработанную единицу измерения — ВТІ, стоимостный тренд-индикатор (SIPRI trend-indicator value TIV). Вычисление данной единицы базируется на известной цене типичных образцов вооружений и характеризует передачу военных потенциалов, а не финансовую стоимость поставленного оружия. На практике это означает, что суммы в миллионы долларов имеют мало общего со стоимостью контрактов.

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Автор указывает, что поскольку ВТІ не отражают цен в поставках вооружений, их нельзя сравнивать с показателями финансовой стоимости оружейного экспорта. Они служат исходными данными для оценки тенденций в международных оружейных поставках, подсчета удельного веса поставщиков и получателей в общих объемах поставок и процентных соотношений объемов поставок в определенные страны.

"На упомянутом выше скриншоте есть соответствующее предостережение о TIV, но авторы материала по каким-то причинам не обратили на него внимания. Утверждение, что "в прошлом году Украина экспортировала в РФ продукцию военного назначения на 169 млн долл.", без указания, что это "169 млн долл. TIV", а не реальные "169 млн долл. денежных средств", — довольно некорректная трактовка данных первоисточника", - говорится в статье.

Автор также обращает внимание на то, что когда SIPRI указывает годы поставки вооружений, то учитывает дату их передачи в ВС, а не дату выполнения контрактных обязательств поставщиком продукции, что соответствует главной цели анализа – фиксации факта обретения страной дополнительного военного потенциала.

"Например, украинские авиационные двигатели к российскому военному самолету Як-130 или корабельные — для российских фрегатов проекта-11356 поставлены еще до введения Украиной соответствующего запрета. Если самолет Як-130 был собран на российском заводе и передан в армию в 2016 г., то в данных SIPRIименно 2016-й фиксируется как "год поставки", т.е. это дата обретения страной дополнительного военного потенциала. Та же история и с корабельными двигателями (газотурбинными силовыми установками) производства Николаевского завода "Зоря"-"Машпроект". Россия еще до кризиса получила три комплекта из шести запланированных", подчеркивает автор.

Отдельно автор упоминает ситуацию с самолетами марки "Антонов", которые РФ собирает по лицензии. В данном случае, выплата украинскому владельцу фиксируется аналитиками как "продажа", поэтому в стоимостном тренд-индикаторе TIV все самолеты Ан, произведенные в России, будут иметь украинскую составляющую (лицензионные выплаты) до тех пор, пока будет действовать соответствующий контракт.

"Возвращаясь к публикации "Украина наращивает продажу военной продукции в Россию — международное исследование", можно сделать вывод о введении в заблуждение читателя авторами материала. Трудно сказать, каковы были истинные причины и намерения: весьма свободное толкование материалов SIPRI (без учета методологии) или сознательная манипуляция", - заключает специалист.

Ранее в отчете SIPRI говорилось, что Россия поставляет "Д/ЛНР" бронетехнику, а также противотанковое и зенитное вооружение.