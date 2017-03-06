"Укроборонпром" расширит линейку наземных беспилотников

Специалисты государственного концерна "Укроборонпром", объединяющего главные предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, разрабатывают новые модели беспилотной военной техники на базе беспилотного мини-бронетранспортера "Фантом".

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома" со ссылкой на заместителя генерального директора госконцерна по авиастроению и производству Владимира Коробова.

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"Военная техника XXІ века должна полностью нивелировать человеческий фактор участия в решении конфликтов. Использование беспилотной техники должно стать приоритетом вооруженных сил. Именно поэтому мы разрабатываем такую технику в Украине и налаживаем ее производство", - цитирует Коробова пресс-служба.

Также сообщается со ссылкой на заместителя гендиректора, что разработанный и ранее представленный на международных выставках мини-бронетранспортер "Фантом" в настоящее время удачно проходит испытания, а госконцерн готов начать его серийное производство для украинской армии в случае соответствующего заказа.

В пресс-службе напомнили, что беспилотный мини-бронетранспортер "Фантом" стал одной из главных новинок не только "Укроборонпрома", но и всей международной оборонной выставки IDEX-2017 (International Defence Exhibition), которая проходила с 19 по 23 февраля в городе Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщал УНИАН, по данным президента Украины Петра Порошенко, беспилотный мини-бронетранспортер "Фантом" украинского государственного концерна "Укроборонпром" вошел в пятерку лучших экспонатов международной выставки IDEX-2017 среди представленных тысяч экспонатов из 50 стран. Так, авторитетное аналитическое издание Defence Blog назвало украинский беспилотный мини-бронетранспортер наиболее интересной современной боевой машиной.

В 2016 году прибыль от операционной деятельности "Укроборонпрома" составила 1,4 миллиарда гривень, а EBITDA - 2,4 миллиарда гривень. По итогам последних лет госконцерн на 100% выполняет государственный заказ, обеспечивая нужды украинской армии, а также контракты на поставки вооружений за рубеж. Объем выполненных Украиной в 2016 году экспортных контрактов по поставке продукции военного назначения вырос по сравнению с 2015 годом на 25% и составил 750 миллионов долларов.