Французская Air Liquide прекратила свою деятельность на Донбассе из-за действий боевиков "ДНР"

Французская компания Air Liquide, один из мировых лидеров по производству промышленных газов, заявила о прекращении работы на временно неконтролируемых украинскими властями территориях в связи с решением так называемой «ДНР» о введении временных администраций на украинских предприятиях, в том числе на дочернем предприятии компании «Эр Ликид Енакиево», сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеИз-за захвата украинских предприятий в ОРДЛО США и ЕС могут ввести санкции - Елисеев

«После недавних решений самопровозглашенной «ДНР» об установлении ее административного контроля над некоторыми украинскими компаниями (включая «Эр Ликид Енакиево»), работающими на Донбассе, Air Liquide больше не может продолжать свою деятельность в этом регионе. Безопасность наших сотрудников, а также соблюдение действующих украинских и международных законов остаются нашим приоритетом», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду оккупированных территорий. По их словам, если этого не произойдет, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Боевики заявили, что перестроят все производственные процессы и переориентируют их на рынки России и других стран.

В среду, 1 марта, боевики заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе.

Справка УНИАН. Французская компания Air Liquide начала работу Украине с 1992 года, предлагая услуги в области проектирования и строительства. В 2011 году Air Liquide начала производство в Украине промышленных газов.