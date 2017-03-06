Вице-премьер: Во время взрыва на шахте "Степная" проводились только ремонтные работы

Об этом по итогам заседания правительственной комиссии, которая расследует причины трагедии на шахте, сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Сейчас на лечении находятся 23 пострадавших. Всего 29 людей обращались за медицинской помощью, 23 из них сейчас на амбулаторном и стационарном лечении, 20 из них – на стационарном лечении. Все сегодня находятся во Львове в ожоговом центре, где получают медицинскую помощь. Состояние всех пострадавших, которые обратились за помощью, удовлетворительное, в критическом состоянии никто не находится», – сказал Зубко.

Читайте такжеДепутаты отклонили законопроект о раскрытии информации в добывающих отраслях

Он отметил, что правительственная комиссия, которая будет работать в течение месяца, должна определить причины трагедии, а также выработать решения для недопущения подобных аварий на шахтах в будущем. «Комиссия определит не только причины, последствия и ответственных за трагедию… а также те меры, которые должны быть приняты на уровне Минэнергоугля, чтобы исключить это в будущем», – сказал вице-премьер.

Зубко также сообщил, что состав комиссии расширен представителями Минюста и Минэкономразвития. «Часть членов комиссии завтра отправятся на шахту «Степная» и проведут дополнительную встречу с семьями погибших и пострадавших, чтобы выяснить, кроме тех решений, которые были приняты правительством о компенсациях для семей погибших в размере 500 тыс. грн, а также пострадавшим в размере 75 тыс. грн, какие еще есть дополнительные потребности», – сказал он.

Вице-премьер сообщил, что во время взрыва на шахте проводились только ремонтные работы, добыча угля не велась. «Я хотел бы сказать, что за несколько лет то, что мы посмотрели по результатам заседания комиссии, – добыча с 2,5 тыс. тонн упала до 500 тыс. тонн», – сказал Зубко, добавив, что сейчас шахта находится в нерабочем состоянии, проводятся работы по дегазации воздуха.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 марта, на шахте №10 «Степная» произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли восемь шахтеров, пострадали более 20 человек.

Согласно предварительным данным, взрыв произошел в результате возгорания воздушно-метановой смеси.

Кабинет министров своим решением создал две правительственные комиссии: во главе с вице-премьером Зубко – для расследования причин взрыва на шахте «Степная» и во главе с вице-премьером Владимиром Кистионом – для оценки ситуации на всех украинских шахтах.