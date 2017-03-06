"Мы живы и продолжаем работать": Авдеевский коксохим пережил полную аварийную остановку - директор

На Авдеевском коксохимическом заводе (АКХЗ) сегодня, 6 марта, произошла полная аварийная остановка. Об этом сообщил директор предприятия Муса Магомедов в Facebook.

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"Сегодня была полная аварийная остановка из-за пробоя изоляции одного из многократно поврежденных обстрелами кабелей, однако в течение часа мы смогли с помощью 2,5 мегаваттного генератора и устройства плавного пуска запустить газодувную машину номер 3 и возобновить выдачу кокса и собственную генерацию. Мы живы и продолжаем работать", - написал он.

Магомедов добавил, что во время осмотра ЛЭП было выявлено повреждение, однако режим тишины сегодня не был обеспечен. Директор АКХЗ надеется, что 7 марта удастся восстановить энергоснабжение города, завода и ДФС.

С начала ведения боевых действий АКХЗ часто подвергается массированным обстрелам со стороны боевиков и находящихся на Донбассе российских войск, из-за чего неоднократно останавливал свою работу.

Справка УНИАН. Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основная - кокс для металлургии. АКХЗ входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.