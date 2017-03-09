В Китае ускорились темпы роста производственной инфляции

Индекс цен производителей (Producer price index, PPI) Китая в феврале вырос на 7,8% год к году, продемонстрировав самые высокие темпы роста с сентября 2008 года.

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Об этом сообщает Национальное бюро статистики Китая, передает Bloomberg.

В январе PPI составлял 6,9%, что сравнимо с максимумами 2011 года, а в декабре — 5,5%. Таким образом, официальные данные свидетельствуют об ускорении темпов роста производственной инфляции в стране.

При этом рост индекса потребительских цен (Consumer price index, CPI) замедлил свой рост, составив всего 0,8% год к году в феврале против 2,5% год к году в январе.