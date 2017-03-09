Ситуация на захваченных боевиками предприятиях оккупированного Донбасса критическая - росСМИ

Отмечается, что вопреки радужным прогнозам местных "властей", которые обещали быстро переориентировать производство на Россию и обеспечивать до 70% доходов бюджета за счет де-факто "национализированных" предприятий, многие производства закрываются. На некоторых из них зарплату рабочим еще продолжают выплачивать, но будущее большей части заводов остается туманным. Об этом сообщает Коммерсант.

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Как отмечает издание, заморожено производство Енакиевского металлургического завода. По мнению собеседника, если в ближайшее время ЕМЗ не заработает, то рабочим этого градообразующего предприятия придется искать работу за пределами псевдореспублик. Похожая ситуация и на Донецком металлургическом заводе (ДМЗ), владельцы которого объявили об остановке предприятия 27 февраля, накануне введения "внешней администрации".

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Также был вынужден остановить свою работу Ясиновский коксохимический комбинат, расположенный в Макеевке. После введения "внешнего управления" прекратил работу и крупнейший украинский оператор связи "Укртелеком", также входящий в холдинг бизнесмена Рината Ахметова.

В так называемом "министерстве связи "ДНР" после этого заявили, что все сотрудники предприятия переводятся на работу в компанию "Комтел" (новый "государственный" оператор), а зарплату им будут платить из бюджета. В свою очередь, жители Донецка пишут в соцсетях, что после появления внешних "управляющих от "ДНР" в единственном пятизвездном отеле города "Донбасс палас", также принадлежавшем Ахметову, сначала был поднят "флаг", а затем из гостиницы начали выносить кофемашины и барное оборудование.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду активистами оккупированных территорий. По их словам, если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Боевики объявили, что перестроят все производственные процессы и ориентируют их на рынки России и других стран. В среду, 1 марта, боевики заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе.